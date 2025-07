Maxi furto di notte in un' azienda a Bomporto | il video

Una banda di ladri è scappata con 100mila euro di profumi, sbarrando la strada con chiodi, auto rubate e blocchi di cemento  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi furto di notte in un'azienda a Bomporto: il video

In questa notizia si parla di: maxi - furto - notte - azienda

"Tutta la zona è presa di mira dai ladri": maxi-furto a turisti a Fagagna - Una tranquillo pranzo si è trasformato in un incubo per un gruppo di turisti austriaci in gita in Friuli.

Maxi furto nel deposito. Le telecamere erano ko - Telecamere di sorveglianza scollegate e impianto di registrazione fermo dal 14 febbraio. Ha dell’incredibile il retroscena emerso nel corso di una delle ultime riunioni del Cda di Atc Esercizio in merito al furto di otto marmitte catalitiche avvenuto nel deposito di via Lunigiana lo scorso 18 marzo.

Cortina, maxi furto di rame e danneggiamenti alla pista da bob per le Olimpiadi - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Un furto e un danneggiamento hanno colpito il cantiere dello sliding centre olimpico di Cortina d?Ampezzo, la pista Eugenio Monti che accoglierà le.

Forse è un tentativo di furto o forse solo una bravata: al momento non è chiaro il motivo che, la scorsa notte, ha spinto ignoti a spostare con degli attrezzi le pietre della scogliera di Barcola. L’episodio è stato segnalato dall’assessore alle Politiche del territorio Vai su Facebook

Maxi furto di notte in un'azienda a Bomporto: il video; Maxi furto di cavi di rame in azienda di Collepasso: indagano i Carabinieri - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi; Maxi furto di cavi di rame in azienda di Collepasso: indagano i Carabinieri.

Colpo grosso nel basso Salento da quasi 80mila euro: via coi cavi elettrici dal nuovo capannone di una ditta - Il furto è stato messo a segno la scorsa notte, nella zona industriale di Collepasso, ai danni di una azienda specializzata nella produzione di filtri. Segnala lecceprima.it

Scappano con 100mila euro di profumi, sbarrando la strada con chiodi e auto rubate: maxi furto a Bomporto - Colpo grosso nella notte alla ditta ‘Profit’ nel Modenese da parte di una banda di circa 10 uomini che ha anche posizionato blocchi di cemento sulla carreggiata e auto rubate, tra cui anche quella de ... msn.com scrive