Max Verstappen ha deciso | ecco dove correrà l' anno prossimo

Nonostante un weekend agrodolce a Spa-Francorchamps, con la vittoria nella Sprint del sabato e un quarto posto nella gara principale, Max Verstappen è tornato al centro delle voci di mercato che lo vogliono in Mercedes per la prossima stagione. Per la terza gara consecutiva l’olandese è rimasto fuori dal podio — una rarità che non si verificava dal 2019 — ma secondo Erik van Haren del De Telegraaf, voce autorevole nel paddock, c’è motivo per festeggiare in casa Red Bull. Secondo il giornalista olandese, Verstappen avrebbe ormai deciso di restare a Milton Keynes anche nel 2026, anno di debutto del nuovo regolamento tecnico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

