Maurizio Colombi e il suo Caveman a Torino | trent' anni di successi e risate sull' amore moderno

In un mondo dove il matrimonio è ormai un’istituzione in crisi, la comicità sagace che gioca con la sdrammatizzazione del rapporto uomo-donna rende "Caveman" uno spettacolo iconico e di grande successo nel mondo teatrale di tutto il mondo. Il monologo, nato negli Stati Uniti nel 1995 dalla penna. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: caveman - maurizio - colombi - torino

“Caveman” torna a Torino: Maurizio Colombi sul palco del Teatro Alfieri (17 Ottobre 2025, Torino); Tutti i segreti del Caveman di Maurizio Colombi; Caveman 2025 con Maurizio Colombi: il ritorno dello spettacolo cult al Teatro Condominio di Gallarate.

Maurizio Colombi e il suo "Caveman" a Torino: trent'anni di successi e risate sull'amore moderno - In Italia è mattatore da oltre vent’anni Maurizio Colombi che, dopo aver vinto nel 2013 il titolo di “Best Caveman in the World”, ha ispirato il mondo col suo adattamento scenico e i suoi dialoghi, ... Segnala torinotoday.it

Caveman. L'Uomo delle Caverne in scena al Teatro Alfieri - Scritto nel 1995 da Rob Becker, Caveman è stato rappresentato in oltre 40 Paesi, coinvolgendo più di 10 milioni di spettatori. mentelocale.it scrive