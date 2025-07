Matthew McConaughey cerca di salvare 23 bambini da un incendio nel trailer di The Lost Bus

Paul Greengrass è tornato alla regia per raccontare una storia vera avvenuta durante il terribile incendio che ha colpito la California nel 2018, ecco il trailer di The Lost Bus. Il premio Oscar Matthew McConaughey è il protagonista del nuovo film The Lost Bus, ispirato a una storia veramente accaduta, e il trailer del film scritto e diretto da Paul Greengrass anticipa alcuni dei momenti più drammatici. Il progetto, prodotto per Apple, racconta infatti quello che accade a un autista che risponde a una richiesta di aiuto e cerca di aiutare un'insegnante della scuola elementare Ponderosa e i suoi 23 giovanissimi allievi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Matthew McConaughey cerca di salvare 23 bambini da un incendio nel trailer di The Lost Bus

In questa notizia si parla di: trailer - lost - matthew - mcconaughey

The Lost Bus: teaser trailer del thriller con il premio Oscar Matthew McConaughey - The Lost Bus: teaser trailer del thriller con il premio Oscar Matthew McConaughey Oggi Apple Original Films ha presentato il teaser trailer di The Lost Bus, un dramma emozionante e ricco di azione diretto dal candidato all’Oscar Paul Greengrass e ispirato a eventi reali.

The Lost Bus: ecco il teaser trailer del nuovo film con Matthew McConaughey - Un film Apple Original diretto da Paul Greengrass e tratto da una storia vera: scopri il teaser trailer e la trama di The Lost Bus, che vedremo in sala e in streaming il prossimo autunno.

In the Lost Lands: il trailer italiano del film con Milla Jovovich e Dave Bautista - Arriva nei cinema italiani il 25 settembre l'action fantasy diretto da Paul W.S. Anderson e tratto da un'opera del George R.

Matthew McConaughey cerca di salvare 23 bambini da un incendio nel trailer di The Lost Bus; The Lost Bus: ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film con Matthew McConaughey; “The Lost Bus”, il film thriller Apple Original con Matthew McConaughey e America Ferrera ad ottobre su Apple TV+.

The Lost Bus: ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film con Matthew McConaughey - Questo film Apple Original diretto da Paul Greengrass e tratto da una storia vera sarà presentato a Toronto e debutterà in streaming su Apple TV+ il 3 ottobre prossimo. Segnala comingsoon.it

“The Lost Bus”, il film thriller Apple Original con Matthew McConaughey e America Ferrera ad ottobre su Apple TV+ - Apple Original Films ha presentato il trailer di “ The Lost Bus ”, il nuovo thriller ricco di azione diretto dal candidato all’Oscar® Paul Greengrass e ispirato a eventi reali. Da teleblog.it