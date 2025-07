Matteo Gigante vince in rimonta contro Borna Coric e approda al 2° turno di Toronto

Matteo Gigante (n.125 del ranking) ha iniziato nel migliore dei modi la propria avventura nel Masters1000 di Toronto, sfruttando la wild card concessagli dagli organizzatori. Il tennista romano ha sconfitto in rimonta il croato Borna Coric (n.92 del ranking) col punteggio di 4-6 6-2 7-6 (2) in 2 ora e 39 minuti di gioco. Un successo di prestigio per il nostro portacolori e secondo turno ci sarĂ l’incrocio contro il canadese Gabriel Diallo (n.27 del seeding). Nel primo set Gigante comincia col piede giusto, mettendo in difficoltĂ con le sue giocate mancine il suo rivale, andando avanti di un break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Gigante vince in rimonta contro Borna Coric e approda al 2° turno di Toronto

