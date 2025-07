Mary di Danimarca spiacevole e doloroso incidente in pubblico

Mary di Danimarca e suo marito Federico sono ufficialmente trasferiti nella loro residenza estiva per un periodo di vacanza. Ma durante la cerimonia di benvenuto, la Regina è stata vittima di un incidente spiacevole e doloroso. Infatti, è stata punta da una vespa che è volata sotto la sua gonna, sollevatasi a causa del vento. Mary di Danimarca, il doloroso incidente con una vespa. Dopo aver sciolto il mistero del viaggio all'estero in compagnia di suo marito Federico, Mary di Danimarca e consorte sono entrati ufficialmente nella loro residenza estiva a GrĂĄsten. I Sovrani hanno fatto il loro ingresso ufficiale lunedì 27 luglio nella localitĂ di vacanza, dove sono stati accolti con una calorosa cerimonia di benvenuto.

