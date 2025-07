Marko spiega ‘l'esonero' di Horner | F1 come il calcio se va tutto male l'allenatore deve andarsene

Il consulente della Red Bull ha spiegato perché è stato liquidato il team principal Christian Horner: "La Formula 1 è come il calcio, quando le cose vanno male l'allenatore deve andarsene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: horner - calcio - male - marko

Marko spiega 'l'esonero' di Horner: F1 come il calcio, se va tutto male l'allenatore deve andarsene; Marko gelido su Horner: “Come nel calcio, se non funziona si cambia. Mekies? Avrà meno responsabilità”; Red Bull, Marko saluta Horner: Grazie per questi 20 anni.

Marko spiega ‘l’esonero’ di Horner: “F1 come il calcio, se va tutto male l’allenatore deve andarsene” - Il consulente della Red Bull ha spiegato perché è stato liquidato il team principal Christian Horner: "La Formula 1 è come il calcio, quando le ... Da fanpage.it

F1, Helmut Marko senza freni su Christian Horner e Max Verstappen - Il "consulente" della Red Bull spiega le ragioni del licenziamento del team principal e fa chiarezza sul futuro del pilota. Scrive msn.com