Mario Draghi come non lo avete mai letto | in arrivo la biografia di Cristina La Bella

Uscirà il 24 settembre 2025 per Santelli Editore “Mario Draghi. La speranza non è una strategia”, il nuovo libro della giornalista Cristina La Bella. Un ritratto narrativo, intimo e sorprendente dell’uomo che ha segnato la storia dell’Europa contemporanea. In un anno attraversato da profonde incertezze sul destino politico, economico e culturale dell’Italia e del Vecchio Continente, arriva in libreria un volume destinato a far discutere. Non è l’ennesimo saggio tecnico su Mario Draghi, né una cronaca asciutta delle sue imprese da banchiere e premier. È qualcosa di diverso. Un viaggio narrativo, documentato e umano che punta dritto al cuore del personaggio. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Mario Draghi come non lo avete mai letto: in arrivo la biografia di Cristina La Bella

