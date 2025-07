Marche Consiglio | approvato assestamento di Bilancio

Approvata a maggioranza (20 favorevoli e 8 contrari) la proposta di legge relativa all’“ Assestamento del bilancio 2025-2027 e modifiche normative”. Il provvedimento, a iniziativa della Giunta regionale, di cui relatori sono i consiglieri Renzo Marinelli (Lega) e Marta Ruggeri (M5s), recepisce i risultati dell’esercizio 2024 e rimodula stanziamenti per nuovi interventi. A seguito delle variazioni apportate, la previsione di entrata è pari a circa 213,4 milioni di euro, di cui euro -80.152.324,13 nel 2025, euro 151.597.838,97 nel 2026 e 141.955.444,89 nel 2027. Vengono aggiornate le seguenti voci dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 20252027: residui attivi per un importo presunto di 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Consiglio: approvato assestamento di Bilancio

In questa notizia si parla di: assestamento - bilancio - marche - consiglio

Regione, dall’assestamento di bilancio 2025 oltre 60 milioni di euro - Sessanta milioni di euro in più per consolidare la crescita e lo sviluppo dell’Emilia-Romagna. Con più fondi per la tutela della salute, ulteriori risorse per rafforzare la sanità territoriale e andare oltre i Livelli essenziali di assistenza (Lea) che l’Emilia-Romagna garantisce al grado più.

Approvati dal Comune di Fabriano l'assestamento di bilancio e la destinazione dell'avanzo libero - FABRIANO - Il consiglio comunale di Fabriano, nella seduta di giovedì 26 giugno, ha approvato l’assestamento generale e gli equilibri di bilancio per il 2025, destinando una parte significativa dell’avanzo libero a nuovi investimenti per un totale di 2,5 milioni di euro.

Dal boulevard blu alla nuova piazza Marvelli, nell’assestamento di bilancio 15 milioni di investimenti - E’ di oltre 15 milioni di euro la quota di investimenti inserita nell’assestamento al bilancio 2025 che ha ricevuto parere favorevole questa mattina dalla quinta commissione consiliare.

Il Consiglio regionale approva l'assestamento di bilancio. Via libera dell'Aula con 20 voti favorevoli e otto contrari #ANSA Vai su X

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Giovedì 31 luglio 2025 Ore 16:00 Sala Serpieri – Ex Collegio Raffaello, Piazza della Repubblica Il Presidente del Consiglio convoca in sessione ordinaria il Consiglio Comunale in prima convocazione Vai su Facebook

Il Consiglio regionale approva l'assestamento di bilancio; Ancona, consiglio regionale: approvato a maggioranza e tra polemiche l'assestamento di bilancio; Il Consiglio regionale vota l’assestamento di bilancio: doppio sit-in fuori da Palazzo Leopardi.

Marche, Consiglio: approvato assestamento di Bilancio - Via libera dell’Aula al “Bilancio consolidato della Regione Marche per l’anno 2024”. Secondo lapresse.it

Il Consiglio regionale approva l'assestamento di bilancio - Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato a maggioranza la legge di assestamento di bilancio 2025/2027. Da ansa.it