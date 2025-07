Marcello Zannini muore a 41 anni nell’incidente in moto

Portomaggiore (Ferrara), 29 luglio 2025 – Moto sbanda e sbatte contro guardrail, muore 41enne. Il dolore di un’intera comunitĂ . Un’ennesima tragedia della strada, che ha visto perde la vita Marcello Zannini di Portomaggiore. L’incidente mortale è successo alle 2.16 circa, nella notte di lunedì lungo la via provinciale San Vito 102, in prossimitĂ della localitĂ Maiero. Secondo una prima ricostruzione di quanto successo, ancora in fase di accertamento, pare che il 41enne stesse percorrendo la strada provinciale, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

