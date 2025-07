Marc Marquez si sta godendo le (meritate) vacanze estive dall’alto della sua fuga in classifica generale. Il Mondiale MotoGP 2025 lo sta vedendo, infatti, dominare la scena in lungo ed in largo con numeri che parlano chiaro. 8 vittorie su 12 gare lunghe (le ultime 5 consecutive), 11 Sprint Race portate a casa, 381 punti complessivi messi a segno e un comodo +120 in classifica generale sul fratello minore Alex. In poche parole uno strapotere che lo sta portando spedito verso il nono titolo mondiale della sua carriera, il settimo nella classe regina. Un andamento che sembra avere riportato indietro le lancette dell’orologio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez annuncia: “Sono tornato quello del 2019 prima dell’infortunio”