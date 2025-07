Manna scatenato si libera lo slot | l’inserimento nella trattativa

Mercato Napoli, si lavora anche sul fronte delle uscite: il diesse Manna pronto a cedere un calciatore. Il Napoli si è mosso in anticipo sul fronte del marcato, con nuovi arrivi e innesti per dare continuità alla scorsa straordinaria stagione. Manna è al lavoro anche per monetizzare con prestiti e uscite. Calciatori che erano presenti a Dimaro potrebbero non essere presenti a Castel di Sangro perchè ceduti ad altre concorrenti. É il caso di Zerbin ceduto alla Cremonese, a lui potrebbero aggiungersi altri calciatori azzurri destinati a trovare spazio in altri club. Conte e i suoi sono impegnati per la realizzazione di una squadra competitiva e pronta a sopportare il carico di lavoro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Manna scatenato, si libera lo slot: l’inserimento nella trattativa

In questa notizia si parla di: manna - scatenato - libera - slot

Non solo De Bruyne, altro nome dalla Premier per il Napoli: Manna scatenato - Il Napoli è pronto a scatenarsi nella prossima sessione di calciomercato, in Premier League oltre De Bruyne c’è un altro nome Il Napoli, da quanto emerso nelle ultime ore, sembra intenzionato a divertirsi e sorprendere in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Manna scatenato: c’è già un sì - Il Napoli è pronto a scatenarsi sul calciomercato, con Manna che ha già strappato il sì di un calciatore che ora sogna l’azzurro Il Napoli è pronto a fare mercato in questa estate, in modo tale da convincere Antonio Conte a continuare il matrimonio in azzurro.

Manna scatenato: si avvicina un altro colpo, affare da 25 milioni - Manna scatenato: è in arrivo un altro colpo per il Napoli, sempre più vicino l’acquisto di un giocatore per un affare da 25 milioni.

Manna scatenato, si libera lo slot: l’inserimento nella trattativa.