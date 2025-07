Manca il quorum in consiglio comunale salta il contributo per restaurare le mura di Caprese

Lettera aperta della sindaco di Caprese Michelangelo, Marida Brogialdi."È con profondo rammarico che informo i cittadini di Caprese Michelangelo che, nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, non è stato raggiunto il quorum necessario per la ratifica dell’accordo di programma regionale. Questo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

