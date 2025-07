Manca il numero legale | salta il consiglio comunale

Tanti assenti e salta il consiglio comunale. È successo questa mattina quando in aula consiliare non si è presentata la maggioranza per il consiglio comunale che vedeva all’ordine del giorno la ratifica della deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: Variazione di bilancio per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

