Manager di un hotel di Venezia accetta le mance dei tassisti e viene licenziata il giudice | Va riassunta

Una manager di un prestigioso hotel di Murano aveva accettato mance da parte dei motoscafisti-tassisti che trasportavano i clienti in struttura e per questo era stata licenziata. Una volta in Tribunale il giudice ha giudicato illegittimo il licenziamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: manager - hotel - mance - tassisti

Bar manager empedoclino crea due gin e organizza un esclusivo e mensile "Sky party" in hotel 5 stelle di Cesenatico - Hanno un’anima siciliana (di Porto Empedocle per la precisione ndr), ma natali romagnoli i due gin creati dall’esperienza di Lillo Criscimanna, bar manager di livello internazionale, da tanti anni al servizio del Grand Hotel da Vinci, primo ed unico cinque stelle di Cesenatico che, per tutta.

Manager hotel licenziata per le mance dai tassisti. La giudice la reintegra: «Prassi consolidata» Vai su X

Manager licenziata dall'hotel per le mance dai tassisti, ma la giudice la reintegra: «Una prassi consolidata»; Riceve mance dai tassisti, l'hotel la licenzia ma la giudice la reintegra: È una prassi tollerata; Murano, la manager dell’Hyatt licenziata vince la causa: “Si possono ricevere mance dai tassisti”.

Mangaer riceve (e divide coi colleghi) 28mila euro di mance, l'hotel la licenzia ma il tribunale la reintegra: «Motivo non valido» - Quando i responsabili dell'hotel si sono accorti della condotta, contraria alle politiche della struttura, ... msn.com scrive

Murano, la manager dell’Hyatt licenziata vince la causa: “Si possono ricevere mance dai tassisti” - Secondo l’azienda, l’ammontare complessivo delle somme percepite sarebbe stato di circa 28. Come scrive repubblica.it