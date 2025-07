Malore alla guida automobilista urta ciclista e muore

E' stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava alla guida della sua auto, mezzo di cui ha perso il controllo, finendo per travolgere una donna che stava transitando nei paraggi, in sella ad una bici. E' morto a causa di un infarto improvviso, nonostante i tentativi di rianimazione. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: malore - guida - automobilista - urta

Malore alla guida: 64enne muore a Roccadaspide - Un uomo di 64 anni, residente a Roccadaspide, è deceduto nel pomeriggio di oggi mentre era alla guida della sua auto.

Malore alla guida, poi lo schianto in rotonda: morto in ospedale dopo giorni di agonia - Un malore improvviso al volante, domenica 13 aprile, mentre rincasava dopo una partita a tennis, e poi lo schianto contro un muretto, dopo aver attraversato la rotonda della Rondinera di Rogno.

Malore alla guida, poi lo schianto in rotonda: morto in ospedale dopo giorni di agonia - Un malore improvviso al volante, domenica 13 aprile, mentre rincasava dopo una partita a tennis, e poi lo schianto contro un muretto, dopo aver attraversato la rotonda della Rondinera di Rogno.

Malore alla guida, muore una donna a Pescara: tragedia in via della Bonifica; Malore mentre guida l'auto, morta una donna a Roma: chiuso viale Paolo Orlando, traffico in tilt; Minore alla guida di un motorino urta un’auto in manovra.