Maledizione Dimitrov | niente US Open dopo l' infortunio con Sinner Primo stop dopo 58 Slam di fila

Fatale al bulgaro il problema ai pettorali accusato a Wimbledon contro Sinner, quando era avanti di due set. Era nel tabellone principale degli Slam consecutivamente dagli Australian Open 2011: un record. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maledizione Dimitrov: niente US Open dopo l'infortunio con Sinner. Primo stop dopo 58 Slam di fila

In questa notizia si parla di: open - sinner - slam - maledizione

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open - Sinner salta Toronto. Il tennista azzurro ha annunciato oggi, domenica 20 luglio, che non parteciperà al Masters 1000 canadese, in programma dal 27 luglio al 7 agosto.

Francia: French Open, Sinner partecipa a quarti di finale - Jannik Sinner restituisce un colpo durante i quarti di finale del singolare maschile tra l’atleta italiano e l’atleta kazako Alexander Bublik al torneo di tennis French Open presso il Roland Garros a Parigi, in Francia, ieri 4 giugno 2025.

Francia: Sinner vince semifinale del singolare maschile di French Open e avanza in finale - Jannik Sinner festeggia un punto durante la semifinale del singolare maschile tra Jannik Sinner, dell’Italia, e Novak Djokovic, della Serbia, al torneo di tennis French Open al Roland Garros a Parigi, in Francia, il 6 giugno 2025.

Questo pomeriggio Flavio Cobolli vivrà qualcosa che dimenticherà difficilmente (spoiler: non dimenticherà mai): giocherà per la prima volta i QF di uno Slam, lo farà sul Centre Court, e tutto questo contro il suo idolo di sempre - Novak Djokovic. È la seconda Vai su Facebook

Maledizione Dimitrov: niente US Open dopo l'infortunio con Sinner. Primo stop dopo 58 Slam di fila; Dimitrov, il verdetto sull’infortunio è duro: la maledizione Slam rischia di allungarsi; Jannik Sinner e il tabù dei match maratona: nessuna vittoria sopra le quattro ore.

Sinner, fai come loro: ecco i giganti che hanno vinto tutti gli Slam - L'impresa di vincere tutti e 4 i maggiori tornei nel corso della carriera è riuscita (finora) solo a otto campioni della storia: a Jannik e ad Alcaraz manca solo una vittoria per entrare nella leggend ... Secondo gazzetta.it

Dimitrov, il verdetto sull’infortunio è duro: la maledizione Slam ... - Una vera e propria maledizione per Dimitrov, che spera di tornare a giocare un torneo dello Slam fino in fondo, senza concluderlo anticipatamente per infortunio. Segnala fanpage.it