Malattie sessualmente trasmesse | gonorrea sale dell’83% sifilide del 25,5% Più colpiti i giovani tra i 15 e i 24 anni

Secondo i contenuti nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità , negli ultimi anni si è osservato un aumento costante delle diagnosi di infezioni sessualmente trasmesse (IST) in Italia. Tra il 2021 e il 2023, i casi segnalati sono cresciuti del 16,1%. Tre patologie in particolare hanno mostrato gli incrementi più marcati: la gonorrea è salita dell’83,2%, la sifilide primaria e secondaria del 25,5% e la clamidia del 21,4%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sessualmente - trasmesse - gonorrea - sifilide

Sanità , in aumento malattie sessualmente trasmesse, solo 30% italiani fa test - L'indagine, oltre l'87% le conosce ma il 90% dei casi è diagnosticato dopo l'infezione Roma 17 lug. (Adnkronos Salute) - Le infezioni sessualmente trasmesse (Ist) continuano a registrare un aumento preoccupante, sia a livello europeo che nazionale.

Sanità , in aumento malattie sessualmente trasmesse, solo 30% italiani fa test - (Adnkronos) – Le infezioni sessualmente trasmesse (Ist) continuano a registrare un aumento preoccupante, sia a livello europeo che nazionale.

Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST): Un Problema Nascosto ma Reale Le MST, che comprendono patologie come #HIV, #sifilide, #gonorrea, #clamidia e #herpesgenitale, sono spesso circondate da stigma e disinformazione. Questo rappresenta un ost Vai su X

Boom di casi di Hiv, gonorrea e sifilide. Le malattie sessualmente trasmissibili sono un problema per Roma I numeri crescono sempre di più e le nuove diagnosi non riguardano solo i più giovani. L'esperta: "C'è un progressivo calo del livello di cultura e consa Vai su Facebook

Malattie sessualmente trasmesse: gonorrea sale dell'83%, sifilide del 25,5%. Più colpiti i giovani tra i 15 e i 24 anni; Boom di casi di Hiv, gonorrea e sifilide. Le malattie sessualmente trasmissibili sono un problema per Roma; Malattie sessualmente trasmesse, Ecdc: “In Europa crescono sifilide e gonorrea tra giovani: +300% in 10 anni”.

Malattie sessualmente trasmesse: gonorrea sale dell’83%, sifilide del 25,5%. Più colpiti i giovani tra i 15 e i 24 anni - Secondo i contenuti nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, negli ultimi anni si è osservato un aumento costante delle diagnosi di infezioni sessualmente trasmesse (IST) in Italia. Scrive orizzontescuola.it

Malattie sessualmente trasmesse, in aumento tra gli adolescenti. Quali sono? Chi è più a rischio? - In adolescenza, la sessualità non è vissuta con funzione prevalentemente procreativa e relazionale ma piuttosto come opportunità di rassicurazione identitaria anche rispetto alla società ... Segnala msn.com