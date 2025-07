Malan FdI sui dazi | Nessuna resa a Trump Basta catastrofismo ingiustificato

Roma, 29 luglio 2025 – Ursula von der Leyen è di nuovo nel mirino di socialisti e liberali. Se ci fosse una mozione di sfiducia a settembre, FdI la voterebbe? “Francamente no. Prima di tutto, per noi l’accordo sui dazi non è disastroso. E poi non si può sparare addosso alla presidente della Commissione se il risultato della trattativa non è quello auspicato. Trump è un negoziatore molto spinoso”, afferma Lucio Malan, capo dei senatori di Fratelli d’Italia, al termine del dibattito nell’aula di Palazzo Madama in cui l’alleato leghista, Massimiliano Romeo, ha sfidato il centrosinistra a presentare la mozione, annunciando l’appoggio del Carroccio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

