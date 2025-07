Maiora Despar Centro-Sud cresce e investe | più ricavi più occupazione e valore alle persone

In uno scenario economico caratterizzato da forti dinamiche concorrenziali e continui cambiamenti, Maiora, azienda operante al Centro-Sud nei canali Gdo e Cash & Carry con le insegne¬†Despar¬†e¬†Altasfera, conferma la propria solidit√† economica e strategica, chiudendo il 2024 con risultati positivi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

