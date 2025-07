Maggioranza nel pantano della crisi | mercoledì riunione sulla Multiservizi

Resta lo stallo nella maggioranza dopo (l'ennesimo) vertice che si è svolto nella serata di ieri (lunedì 28 luglio). Iniziata intorno alle ore 18.30, la riunione è andata avanti fino a tarda sera. Al momento non si vede una via d'uscita alla crisi, con i partiti che restano fermi sulle loro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

