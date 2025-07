Nessuna lampada sparata in faccia e detective con la camicia arrotolata che urla "confessa!". Nell’inchiesta Affidopoli, i 24 indagati hanno ricevuto un atto che, tecnicamente, si chiama "invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini e informazione di garanzia, ex articoli 375, 369 e 369 bis del codice di procedura penale". Ma nei fatti nessuno di loro è stato obbligato a subire un interrogatorio stile film noir. E neppure quello stile Law & Order. L’interrogatorio, in realtĂ , è un mezzo difensivo, non inquisitorio. Un’opportunitĂ , non un’aggressione. Serve per fornire la propria versione dei fatti, spiegare, chiarire, confutare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ma gli interrogatori sono facoltativi. Gli indagati possono evitarli. Qualcuno intanto li ha rimandati