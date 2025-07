Ma… diamoci del tour! In Europa | Enrico Brignano su Rai 2

Ma. diamoci del tour! In Europa: Enrico Brignano su Rai 2. Enrico Brignano va alla conquista dell’Europa con il suo tour teatrale e lo porta in prima serata in replica martedì 29 luglio su Rai 2, mostrando agli spettatori non solo il backstage, le prove dello spettacolo e i diversi palcoscenici che lo hanno ospitato, ma anche le sue esplorazioni nei luoghi piĂą o meno conosciuti di importanti cittĂ europee. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni. Nel corso di questo speciale in prima serata Brignano si misurerĂ con il lancio delle asce a Bruxelles, con il free climbing a Parigi o con la fabbricazione di caramelle a Barcellona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ma… diamoci del tour! In Europa: Enrico Brignano su Rai 2

In questa notizia si parla di: brignano - europa - tour - enrico

Ma… diamoci del tour! In Europa: Enrico Brignano su Rai 2 - Ma… diamoci del tour! In Europa: Enrico Brignano su Rai 2. Enrico Brignano va alla conquista dell’Europa con il suo tour teatrale e lo porta in prima serata in replica martedì 22 luglio su Rai 2, mostrando agli spettatori non solo il backstage, le prove dello spettacolo e i diversi palcoscenici che lo hanno ospitato, ma anche le sue esplorazioni nei luoghi più o meno conosciuti di importanti città europee.

Enrico Brignano e gli haters Lo spettacolo l’ho visto ieri sera. Inutile dire che Brignano è un grande one man show. Tante risate e tante verità . Poi “Bello di mamma” è un pezzo di cuore. Mamma e nonna trasteverine… quante volte l’ho sentito sto Bello de mam Vai su Facebook

Enrico Brignano; Ma... diamoci del tour! In Europa; Ma... diamoci del tour! In Europa con Enrico Brignano: le anticipazioni.

"Ma... diamoci del tour! In Europa" con Enrico Brignano, dove è stato registrato? - Enrico Brignano, uno degli artisti più amati del teatro comico italiano, torna protagonista in televisione con un progetto unico: “Ma... Lo riporta tag24.it

Ma… diamoci del tour! In Europa: Enrico Brignano su Rai 2 - Anticipazioni e ospiti dello spettacolo in onda questa sera, 22 luglio 2025 ... Segnala tpi.it