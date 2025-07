Fano, 29 luglio 2025 – “Quello che vedete è un lupo che ha appena catturato un nostro gatto domestico nella notte del 25 luglio scorso”. A lanciare l’allarme è Alessandro Del Signore, un cittadino che abita a Belgatto-zona torrente Arzilla, in una casa in campagna, ma non isolata. Il bellissimo micio finito preda del lupo era uno dei loro animali domestici di cui fanno parte 11 gatti e 4 cani, custoditi all’interno della proprietà recintata. “ I gatti ora sono diventati 10 – sottolinea Del Signore – visto che il lupo ha deciso di mangiarsene uno vivo. Si fa di tutto per cercare di dare il meglio a queste creature, tutte salvate da canili, gattili, o peggio ancora dalla strada, con le sole forze private (economiche e di impegno quotidiano), poi arrivano questi ‘simil-lupi’ ( per Del Signore ad agire non sarebbero veri lupi ma ‘ibridi’ ndr ) e te li portano via sotto gli occhi, divorandoli vivi: gli animali domestici sono parte della famiglia e questi eventi sono devastanti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lupo sbrana un gatto domestico sotto gli occhi del padrone