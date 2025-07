L' uomo che ha acquistato un quadro di Dalì per 175 euro senza saperlo

Aveva acquistato un quadro da un uomo che stava svuotando la sua casa, e si stava liberando delle cose di cui non aveva più bisogno. Il dipinto, che era stato messo all'asta in una piccola vendita a Cambridge, in Inghilterra, gli era piaciuto e lo aveva pagato 150 sterline, l'equivalente allora. 🔗 Leggi su Today.it

