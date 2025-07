V ariazioni sul tema. La stagione calda è il momento giusto per sperimentare con capi più ricercati e originali, ma non meno chic. Come nel caso del vestito di jeans donna. Jeans e t-shirt: 5 idee per rendere originale la combo X Oltre a classici tubini o a creazioni in lino, infatti, l’ Estate 2025 vede protagonista l’abito in denim. Declinato in innumerevoli lunghezze, lavaggi e forme, l’item del momento fonde pragmatismo ed eleganza, femminilità e contemporaneità . Rendendosi adatto tanto ad una giornata in ufficio quanto ad una vacanza, cambiando solo gli accessori. È tempo, allora, di innamorarsi definitivamente del vestito di jeans donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lungo, midi o mini. D'ispirazione anni Novanta o dal sapore anni Settanta. Insieme a sandali, décolleté o stivali, l'abito in denim torna alla ribalta, da mattina a sera