Lunga fila di turisti al MArRC Occhiuto | Non è un caso è il segno concreto di un cambiamento

"Sì, quella fila è vera". Non lascia scampo a dubbi il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che sulla sua pagina Facebook ha commentato e, soprattutto confermato la veridicità di una foto che mostra una lunga fila di turisti baciati dal caldo sole di fine luglio in attesa di entrare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: fila - lunga - turisti - occhiuto

Lunga fila davanti al "Galli", lo Strega Tour e i dodici finalisti fanno il pieno a teatro - Una serata intensa dedicata alla lettura e alla letteratura, in compagnia dei dodici autori candidati al Premio Strega 2025.

"L'assalto" al biglietto per gara 4 playoff: lunga fila davanti al New Basket Store - BRINDISI - Il secondo sold out di fila è assicurato. Fin da ieri sera, subito dopo il fischio finale della partita contro Rimini, alcune decine di tifosi erano in fila ai botteghini del PalaPentassuglia.

Auto in sosta selvaggia blocca via Pola, lunga fila e concerto di clacson - Un'auto in sosta selvaggia ha bloccato il traffico in via Pola. Due bus dell'Atm sono rimasti fermi visto che il veicolo occupa parte della carreggiata e non permette ai mezzi di proseguire la marcia.

Occhiuto,turisti in fila davanti Museo Archeologico,cambiamento. 'Non è un caso, segno concreto. Costruito giorno per giorno' #ANSA Vai su X

Reggio Calabria, lunga coda di turisti per entrare al Museo. E Occhiuto esclama: Sì, quella fila è vera!; Occhiuto,turisti in fila davanti Museo Archeologico,cambiamento; «Al Pronto soccorso di Tropea niente internet, un solo medico in turno e ore di attesa», l'odissea di un paziente che scrive a Occhiuto.

Lunga coda di turisti per entrare al Museo. E Occhiuto esclama: "Sì, quella fila è vera!" - File di turisti ed attese così lunghe per entrare nel museo eravamo abituati a vederle ai Musei Vaticani a Roma o alla Galleria degli Uffizi a Firenze, tanto per citarne qualcuna. Secondo reggiotv.it

Lunga fila di visitatori al MArRC, Occhiuto: ‘Oggi la Calabria è visibile, desiderata, raggiungibile’ - È il segno di un cambiamento profondo" le parole del Governatore ... Come scrive citynow.it