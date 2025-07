L' ultimatum di Israele ad Hamas | senza tregua cambia per sempre il destino di Gaza

Se Hamas non dovesse accettare una tregua, Israele inizierĂ ad annettere parti della Striscia di Gaza. Lo scrive la stampa israeliana: secondo Maariv, il governo intende dare ad Hamas un'ultima possibilitĂ di arrivare a un cessate il fuoco. Ma se non si arrivasse a un'intesa, è giĂ pronto il piano che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha presentato durante un incontro con un gruppo ristretto di ministri. E' stato deciso di istituire un'entitĂ speciale per amministrare le aree annesse. A quanto riporta Haaretz, per Netanyahu il piano ha lo scopo di compiacere il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e convincerlo a non ritirare il suo partito di estrema destra religioso dal governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'ultimatum di Israele ad Hamas: senza tregua cambia per sempre il destino di Gaza

