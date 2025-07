Luis Diaz riparte dalla Bundesliga | fatta per la cessione al Bayern Monaco

Monaco di Baviera, 28 luglio 2025 – Esattamente come Sadio Mané, anche per Luis Diaz c'è il Bayern Monaco dopo il Liverpool: è fatta per il passaggio del colombiano dai reds ai bavaresi per circa 80 milioni di euro. Non è un caso che nella gara contro il Milan l'ex Porto non sia stato impiegato, con Arne Slot che aveva ammesso che il non utilizzo del colombiano fosse dato dalle ragioni di mercato. Qualche ora dopo si è chiuso l'affare, ora si attende solo l'ufficialità . Per Luis Diaz con il Liverpool sono 148 partite con 41 gol e 23 assist totali, oltre che una Premier League, due Carabao Cup, una FA Cup e una Community Shield. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Luis Diaz riparte dalla Bundesliga: fatta per la cessione al Bayern Monaco

