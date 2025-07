Luigi Vignali è l’inviato speciale in Venezuela per liberare Alberto Trentini

Il direttore generale per gli Italiani nel mondo, Luigi Vignali, è stato nominato lunedì inviato speciale per i detenuti italiani in Venezuela, due giorni dopo che ad Alber.

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato la nomina di Luigi Vignali come Inviato Speciale per i detenuti italiani in Venezuela, con il compito di gestire una situazione che coinvolge circa quindici cittadini italiani attualmente incarce... Vai su X

Alberto Trentini, l'italiano detenuto in Venezuela ha parlato di nuovo al telefono con i genitori Tajani nomina Luigi Vignali come Inviato Speciale per i detenuti italiani nel Paese sudamericano Vai su Facebook

Venezuela, la Farnesina nomina Vignali inviato per i detenuti. Seconda chiamata di Trentini a casa, la mamma: “Speriamo di riabbracciarlo presto” - Tajani nomina Vignali per trattare il rilascio di 15 italiani detenuti in Venezuela, tra cui Trentini che ha potuto telefonare a casa ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Alberto Trentini, il caso affidato a Luigi Vignali: il «mediatore» portò a casa Marco Zennaro detenuto in Sudan per un anno - Stiamo facendo di tutto per ottenere la liberazione di Alberto Trentini». Scrive ilgazzettino.it