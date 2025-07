L’Ue tra la resa e la scelta del male minore

Donald Trump vince la guerra dei dazi, l’Ue si consola col male minore e qualche risultato: 1) nessun Paese dell’Ue è andato in ordine sparso col cappello in mano alla Casa bianca. Non poco per gli sparpagliati 27. 2) L’Ue archivia i controdazi, funzionali nelle trattative ma, se applicati, probabilmente in grado di peggiorare i danni. 3) C’è una base di certezza dalla quale ripartire. A caro prezzo: tariffe fino al 15% sui prodotti esportati negli Usa sono il 10% giĂ previsto piĂą il 5% che corrisponde, suppergiĂą, al dazio medio americano nel mondo che, nell’era pre-Trump, era del 4,8%. Il 15% è tre volte tanto (senza contare il cambio col mini dollaro). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Ue tra la resa e la scelta del male minore

In questa notizia si parla di: male - minore - resa - scelta

Meloni, dazi e "male minore": asse con Berlino contro Macron - Il fatto che Giorgia Meloni sia d'accordo con i dazi al 10% con gli Usa deriva da una semplice convinzione, maturata nel corso delle conversazioni dirette con il presidente americano Donald Trump: comunque vadano i negoziati in corso fra Stati Uniti e Unione europea, difficilmente si tornerà a zero.

Dazi, l’economista Gros: “Queste tariffe sono il male minore” - Roma, 28 luglio 2025 –  Daniel Gros, economista, direttore dell’Institute for European Policymaking della Bocconi, non ha dubbi: “I dazi al 15% fra Europa e Usa non saranno l’optimum ma sono il male minore e, forse, anche accettabile.

La Life Support si sta dirigendo verso Ancona, il porto assegnato. A bordo ci sono le sono 71 persone soccorse lunedì in due diversi interventi. Tra loro, anche una donna incinta al nono mese e 15 minori non accompagnati. Ancora una volta, la scelta delle aut Vai su Facebook

L’Ue tra la resa e la scelta del male minore; Non erano tutti comunisti. La Resistenza fuori dal mito.

L’Ue tra la resa e la scelta del male minore - Donald Trump vince la guerra dei dazi, l’Ue si consola col male minore e qualche risultato: 1) nessun Paese dell’Ue è andato in ordine sparso col cappello in mano alla Casa bianca. Si legge su msn.com