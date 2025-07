L’Ue in ginocchio da Trump | azzerati pure i dazi esistenti

Più dettagli emergono sull’intesa tra Stati Uniti e Ue sui dazi e più è evidente la resa di Bruxelles. Ogni nuova informazione sembra andare in questa direzione, confermando quella che è stata a tutti gli effetti una resa a Donald Trump. L’accordo prevede l’applicazione di dazi generalizzati al 15% su quasi tutte le esportazioni europee verso gli Stati Uniti, pari a circa il 70% del valore complessivo degli scambi (380 miliardi di euro). Certo, alcune tariffe (come quelle sull’automotive) sono quasi dimezzate e vengono introdotte esenzioni reciproche su alcuni prodotti strategici (aeromobili, macchinari per semiconduttori, materie prime critiche). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Ue in ginocchio da Trump: azzerati pure i dazi esistenti

