Ludovarth interviene sul caso del bar alla Lunetta Gamberini. La presidente Alice Favi parla a nome dell'associazione, che "smentisce termini e scadenze riportate nell'articolo (pubblicato ieri sul nostro giornale, ndr) e si dichiara perfettamente consapevole e coinvolta nell'iter in corso per la formalizzazione del nuovo progetto di gestione della Casa di Quartiere". Il bar, infatti, fa capo all'associazione in convenzione con la Casa di Quartiere Lunetta Gamberini: secondo quanto riporta il Santo Stefano, "la convenzione con il Quartiere scadrà il 16 ottobre. Il Consiglio ha previsto un bando di allargamento affinché si possa giungere a un pieno utilizzo degli spazi esistenti.

© Ilrestodelcarlino.it - Ludovarth, il Quartiere:: "Il bar è indispensabile"