Lucia Bronzetti che rimonta! Batte Mandlik da situazione disperata e va avanti a Montreal

Rimonta spettacolare per Lucia Bronzetti al WTA 1000 di Montreal. La riminese sconfigge in rimonta l’americana Elizabeth Mandlik, figlia d’arte (la madre è Hana Mandlikova, quattro Slam e numero 3 al mondo in epoca Navratilova-Evert), per 4-6 7-6(5) 6-2, regalandosi così un secondo turno particolarmente impegnativo contro la danese Clara Tauson, numero 16 del seeding e sempre più in ascesa ora che gli infortuni la stanno definitivamente lasciando stare. 2 ore e 26 minuti la durata del match, iniziato con gran ritardo per via dei confronti precedenti e terminato con il sole sempre più basso sul Quebec. 🔗 Leggi su Oasport.it

