luci in centro a lioni concerti e spettacoli in piazza ad agosto

Si parte con il teatro per arrivare alla musica, per un mese di eventi a Lioni. Il cuore della festa sono gli ormai tradizionali concerti di piazza: tra gli altri Le Vibrazioni, Modena City Ramblers e Mauro Repetto. Ma ci sarĂ spazio da subito per piĂą forme espressive, in un paese che brillerĂ ogni sera con le installazioni luminose. Si comincia al Teatro comunale "Angelo Colantuono". Giovedì 31 luglio alle ore 21:00, lo spettacolo "Nel meraviglioso mondo di Oz", lettura teatralizzata inclusiva in collaborazione con RTI Autismo Avellino. Sabato 9 agosto alle 21:30 lo spettacolo teatrale "Minchia Signor Tenente" di e con Antonio Grosso.

