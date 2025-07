Lucherini l’arte di inventare i divi | addio al primo press agent d’Italia Fu tra i protagonisti della Dolve Vita

Roma, 29 luglio 2025 – È morto a Roma a quasi 93 anni (li avrebbe compiuti l’8 agosto) Enrico Lucherini, l’uomo che ha inventato il mestiere di press agent in Italia. Sophia Loren, Sandra Milo, e via via fino a Sabrina Ferilli e Monica Bellucci: se c’è uno star system italiano, se i volti di attrici e attori hanno tappezzato le pagine dei giornali e dei rotocalchi, se alcuni di loro sono diventati leggenda, si deve – anche – a lui. Alle sue invenzioni: a quelle che sono state definite, con un omaggio tutto personale, “lucherinate”. Chi era Lucherini. Enrico Lucherini era nato nel 1932, lo stesso anno in cui nasce la Mostra del cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lucherini, l’arte di inventare i divi: addio al primo press agent d’Italia. Fu tra i protagonisti della Dolve Vita

