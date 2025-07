Lucherinate | le bugie meravigliose che hanno fatto grande il cinema italiano

Con la morte di Enrico Lucherini, press agent delle star del cinema italiano, vero precursore di questa professione, si chiude un’era del cinema italiano. In particolare a lui si deve un’invenzione gustosissima, quella delle “ lucherinate “. Secondo il dizionario Treccani, il neologismo sta per “trovata tipica di Enrico Lucherini”. Il termine compare per la prima volta sulla stampa nel 1995 e viene ufficialmente inserito nel Lessico Contemporaneo Italiano nel 1996, grazie al professor Michele A. Cortelazzo dell’UniversitĂ di Padova. In cosa consistevano le lucherinate? Erano elaborate operazioni di marketing ante litteram, costruite con una strategia precisa: creare storie false ma verosimili per attirare l’attenzione dei media e del pubblico sui film in uscita. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Lucherinate: le bugie meravigliose che hanno fatto grande il cinema italiano

Addio a Enrico Lucherini, l’uomo che si fece sostantivo.