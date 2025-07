Lucescu inserisce la Juventus nella corsa Scudetto? Non so bene come si presenti ma… La griglia di partenza dell’allenatore è stata chiarita così!

Lucescu, allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla corsa Scudetto, riferendosi così alla Juventus. Le sue parole. A Il Giornale, il ct della Romania Mircea Lucescu ha parlato così della corsa Scudetto, in cui ha nominato anche la Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. CORSA SCUDETTO – «L’Inter è fortissima, il Napoli è obbligato a dimostrare di non aver vinto per caso, solo perché l’Inter era distratta. Il Milan con Allegri vorrà prendersi delle rivincite e ha l’esperienza per farlo. La Juve non so bene come si presenti, ma non vedo altre pretendenti». Uno dei tecnici più vincenti, longevi e influenti del calcio europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucescu inserisce la Juventus nella corsa Scudetto? «Non so bene come si presenti ma…». La griglia di partenza dell’allenatore è stata chiarita così!

