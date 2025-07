Lucca Summer Festival vince la qualità Il patron | Ma vogliamo certezze

Lucca, 29 luglio 2025 – Appena spente le luci sul Summer 2025, con il direttore artistico, ideatore e organizzatore del festival Mimmo D’Alessandro, proviamo a tracciare un bilancio di questa edizione e a gettare uno sguardo sul futuro della manifestazione e sul suo rapporto con la città. Cosa dicono i numeri 2025? “Credo che 110mila biglietti venduti siano un risultato soddisfacente, visto che è stato un anno duro per tutti. Abbiamo puntato sulla qualità delle proposte e sono felice di aver visto alla fine di ogni concerto la gioia negli occhi della gente, che è quello che ti ripaga di ogni fatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca Summer Festival, vince la qualità. Il patron: “Ma vogliamo certezze”

In questa notizia si parla di: lucca - summer - festival - qualità

Lucca Summer Festival 2025, i talk con Travaglio, Heather Parisi, Neri Parenti - Torna al Lucca Summer Festival la sezione Talk, che propone al pubblico sei imperdibili appuntamenti serali sul palco di Piazza Napoleone.

Lucca Summer Festival 2025: l’estate dei record con i concerti delle leggende della musica - LUCCA – Il grande appuntamento estivo della musica in Toscana è giunto alla sua 26esima edizione: Lucca è infatti già in preparazione per il Lucca Summer festival 2025, che caricherà questi mesi estivi di emozioni indescrivibili.

Alanis Morissette incanta al Lucca Summer Festival 2025 - Il racconto del concerto di Alanis Morissette al Lucca Summer Festival 2025, in scaletta successi che hanno segnato un’era.

BuFalang. Giulio Cercato · Me Gusta (Instrumental). LUCCA SUMMER FESTIVAL: Grandi artisti sul palco… ma il vero spettacolo è nel piatto! Dietro le quinte tutti chiedono solo una cosa: “C’è Bufalang, vero?!” (Noi più richiesti del bis! ) Mozzarella su Vai su Facebook

Summer Festival, gran finale. Bryan Adams scatena la piazza; Lucca Summer Festival punta alla qualità, D'Alessandro: Una line-up di cui sono molto soddisfatto; I grandi nomi del Lucca Summer Festival, al via il 28 giugno.