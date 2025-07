Lost bus | il thriller di Matthew McConaughey tra fuoco e suspense

il ritorno di matthew mcconaughey in un survival thriller ispirato a una storia vera. Il panorama cinematografico si arricchisce di un nuovo film che riporta sul grande schermo l’attore premio Oscar Matthew McConaughey, protagonista dopo sei anni di assenza in un ruolo intenso e coinvolgente. La pellicola, intitolata The Lost Bus, rappresenta un potente esempio di survival thriller ambientato durante uno dei più devastanti incendi boschivi della storia statunitense. La produzione è firmata da Apple Original Films e sarà disponibile dal 3 ottobre sia sulla piattaforma streaming Apple TV+ che in alcune sale cinematografiche selezionate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Lost bus: il thriller di Matthew McConaughey tra fuoco e suspense

