Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta | Io narcisista ed egoriferito? Tu scegli partner in base ai follower

Lorenzo Spolverato nelle ultime ore, seppur senza fare nomi, ha lanciato una frecciatina a Shaila Gatta. "Narcisista ed egoriferito, detto da chi sceglie partner in base ai follower" ha scritto in un video su Tik Tok. L'ex velina gli ha spesso attribuito quegli aggettivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grande Fratello, Greta Rossetti rompe il silenzio sulla crisi con Sergio D'Ottavi e il terzo incomodo Lorenzo Spolverato - Greta Rossetti, dopo i rumors di ieri, ha deciso di fare chiarezza sui social. "Non mettete in mezzo terze persone che non c'entrano e con cui ci sono rapporti di amicizia normali" ha chiarato l'ex tentatrice parlando di Lorenzo Spolverato con cui pare sia stata avvistata a cena e che fosse uno dei motivi di una crisi con Sergio D'Ottavi.

Lorenzo Spolverato e Michael: un‘iniziativa solidale per una buona causa - Lorenzo Spolverato e Michael Castorini organizzano un brunch solidale con i fan: gusto e cuore per una buona causa.

Lorenzo Spolverato sulla storia con Shaila Gatta: "Chiusa definitivamente. Sono deluso, evitate di parlarmi di lei" Vai su X

