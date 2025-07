Lorenzo Lucca un gigante per il Napoli | sfida lanciata a Lukaku nelle gerarchie a colpi di gol e ambizione

Lorenzo Lucca lancia la sfida a Lukaku nelle gerarchie del Napoli di Conte: ora per il belga, che rimane leader della squadra, la concorrenza è reale Lorenzo Lucca è arrivato a Dimaro in punta di piedi, ma con l’orgoglio di chi ha scalato il calcio italiano passo dopo passo. E alla prima occasione utile, ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lorenzo Lucca, un gigante per il Napoli: sfida lanciata a Lukaku nelle gerarchie a colpi di gol e ambizione

In questa notizia si parla di: lorenzo - lucca - napoli - sfida

Napoli, Lorenzo Lucca sempre più vicino: si lavora anche per Nunez - Il club azzurro accelera per rinforzare l’attacco: dopo De Bruyne, si punta al doppio colpo Lucca-Nunez.

Lorenzo Lucca Napoli, Aldo Serena: «Un vuoto per l’Udinese, non sarà semplice sostituirlo. Senza di lui l’obiettivo per i friulani sarà questo» - Le parole di Aldo Serena su Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese obiettivo principale del Napoli per rinforzare l’attacco Aldo Serena, ex grande attaccante e oggi apprezzato commentatore, ha parlato a Il Messaggero Veneto.

Inter, Ciccio Graziani su Pio Esposito: “Ricorda Lorenzo Lucca” - Ciccio Graziani ha parlato ieri sera di Francesco Pio Esposito: secondo il campione del mondo 1982, bisogna tutelare il talentino dell’Inter che ha aperto il match contro il River Plate.

LE FORMAZIONI UFFICIALI | NAPOLI vs CATANZARO Tutto pronto a Dimaro! Ecco gli 11 titolari scelti da Conte e Aquilani per la sfida di oggi! NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Vai su Facebook

Tuttosport - Lucca-Napoli, il centravanti vuole gli azzurri e prende tempo: ecco a che cifra si può chiudere; Napoli-Arezzo 0-2, gli highlights della partita; Lukaku contro Lucca, che sfida tra i “giganti del gol.

Napoli, Di Lorenzo: “De Bruyne ci migliorerà. Con Conte possiamo vincere ancora” - Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria degli azzurri sul Catanzaro ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Napoli, Lucca: “Qui lottiamo tutti per un unico obiettivo. Ringrazio Conte per…” - 1 Lorenzo Lucca, nuovo attaccante del Napoli, ha messo a segno il suo primo gol azzurro ... Si legge su fcinter1908.it