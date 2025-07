Lookman l’Inter rilancia e presenta la nuova offerta scritta! – Sky

L’Inter alza il pressing per Lookman e lo fa passando concretamente dalle intenzioni ai fatti. Dopo settimane di contatti, strategie e rilanci verbali, il club nerazzurro ha formalizzato una nuova offerta per convincere l’Atalanta a cedere l’attaccante nigeriano, diventato il vero obiettivo prioritario di mercato. NUOVA OFFERTA – Come riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi l’ Inter ha recapitato ai dirigenti bergamaschi un’offerta ufficiale scritta: 42 milioni di euro come parte fissa, piĂą altri 3 milioni legati a bonus facilmente raggiungibili. La proposta rappresenta un passo avanti rispetto ai 40 milioni iniziali messi sul tavolo dalla dirigenza nerazzurra, e testimonia la volontĂ concreta di chiudere quanto prima l’operazione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman, l’Inter rilancia e presenta la nuova offerta scritta! – Sky

