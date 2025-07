Lookman Juve Sky ore decisive per il futuro del nigeriano | l’Inter ha presentato una nuova offerta all’Atalanta! Cifre e dettagli

Lookman Juve (Sky Sport), ore decisive per il futuro del nigeriano: l’Inter ha presentato una nuova offerta all’Atalanta! Le cifre, i dettagli e le novità . L’ Inter  accelera per Ademola Lookman  e tenta l’affondo decisivo. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha formalizzato una nuova offerta scritta all’Atalanta  per l’attaccante nigeriano: 42 milioni di euro fissi più 3 milioni di bonus legati al rendimento, per un totale potenziale di 45 milioni. La proposta rappresenta un rilancio importante da parte della società guidata da Giuseppe Marotta, che intende regalare a Cristian Chivu  un esterno offensivo di alto livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lookman Juve (Sky), ore decisive per il futuro del nigeriano: l’Inter ha presentato una nuova offerta all’Atalanta! Cifre e dettagli

Theo Hernandez Juve, prossime ore decisive! Bianconeri ancora in corsa? Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del terzino del Milan - di Redazione JuventusNews24 Theo Hernandez Juve, prossime ore decisive per il futuro del terzino francese: quella squadra fa sul serio.

Nuovo ds Juve, le prossime ore potrebbero essere decisive! Tutti i nomi accostati ai bianconeri per il post Giuntoli: ci sono importanti novità - di Redazione JuventusNews24 Nuovo ds Juve, le prossime ore potrebbero essere decisive per la scelta del nuovo direttore sportivo: i dettagli.

Ultimissime Juve LIVE: Locatelli lascia il ritiro della Nazionale, ore decisive per il nuovo ds bianconero - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Chi è vicino ad Inzaghi fa sapere che il tecnico rimprovera all'Inter e al presidente di non aver fatto molto per trattenerlo: prendendo una punta a gennaio, senza chiedergli di metterne un'altra fuori rosa, offrendogli a marzo il rinnovo di contratto che a parole er

LIVE! Juventus: ufficiale Thiago Motta esonerato, Tudor nuovo allenatore.; Osimhen temporeggia: c'è la data per far scendere il prezzo. Una sola strada per la Juventus; Atalanta, Lookman infortunato: un mese di stop, la situazione verso Juve e Inter.

Lookman Juve, offerta da 45 milioni da parte dell’Inter? Cosa è successo in queste ultime ore: gli aggiornamenti sul nigeriano - Cosa è successo in queste ultime ore: le ultime sul nigeriano, accostato anche ai bianconeri Il futuro di Ademola Lookman sembra essere legato ... Come scrive juventusnews24.com

Bomba Inter-Juve: da Sancho a Lookman, cosa sta succedendo - Da Lookman a Sancho, con il possibile effetto domino che coinvolge Inter e Juventus. Si legge su calciomercato.it