Lookman Inter, Zazzaroni spiega: «Ecco la vera chiave della trattativa. Il giocatore vuole i nerazzurri ma.». Ecco il rischio da non correre. La trattativa tra il calciomercato Inter e l’ Atalanta per Ademola Lookman resta uno dei temi più caldi del mercato estivo. A fare il punto è stato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha fornito un aggiornamento diretto attraverso il proprio profilo Instagram. Secondo il giornalista, la posizione del club bergamasco è chiara: dopo aver ceduto Mateo Retegui, la società vuole mantenere il controllo della situazione e non intende scendere al di sotto della valutazione di 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, Zazzaroni spiega: «Ecco la vera chiave della trattativa. Il giocatore vuole i nerazzurri ma si sta ripetendo il caso Koopmeiners!»