Lookman Inter presentata l’offerta ufficiale all’Atalanta! Le cifre e la posizione dei bergamaschi

. Ecco cosa filtra sulla trattativa. Il calciomercato Inter accelera per Ademola Lookman, esterno offensivo classe 1997, protagonista di una stagione ad altissimo livello con l’ Atalanta. Dopo settimane di contatti informali, il club nerazzurro ha deciso di fare sul serio e ha presentato la sua prima offerta ufficiale alla societĂ bergamasca. L’occasione è stata il Consiglio della Lega Serie A, durante il quale l’amministratore delegato interista Beppe Marotta ha incontrato di persona Luca Percassi, AD dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, presentata l’offerta ufficiale all’Atalanta! Le cifre e la posizione dei bergamaschi

