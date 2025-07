Lookman Inter Pedullà svela | Ecco la risposta dell’Atalanta all’ultima offerta! Ma c’erano pochi dubbi difficilmente si andrà oltre quella data

Lookman Inter, Pedullà svela: «Ecco la risposta dell’Atalanta all’ultima offerta! Ma c’erano pochi dubbi». Le parole del giornalista. Nuovo capitolo nella trattativa tra il mercato Inter e l’ Atalanta per Ademola Lookman, esterno offensivo nigeriano classe 1997. Come riportato da Alfredo Pedullà attraverso il suo profilo X, il club bergamasco ha respinto l’ultima proposta ufficiale presentata dai nerazzurri nella giornata odierna. L’offerta ammontava a 42 milioni di parte fissa più 3 di bonus, per un totale di 45 milioni di euro, ma non ha soddisfatto le richieste dell’Atalanta. La posizione della società orobica, come ribadito dal giornalista, resta chiara: servono 50 milioni di euro complessivi, senza ulteriori sconti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, Pedullà svela: «Ecco la risposta dell’Atalanta all’ultima offerta! Ma c’erano pochi dubbi, difficilmente si andrà oltre quella data»

In questa notizia si parla di: atalanta - inter - lookman - pedullà

Pedullà e GdS - #Lookman: l’#Atalanta respinge l’offerta dell’Inter, e chiede 50 mln tutto compreso, da sempre. Difficilmente si andrà oltre il 31 luglio (giovedì). Zazzaroni - L’Atalanta non ha rifiutato l’offerta dell’#Inter per Lookman, sono in fase di riflessione. Vai su X

