Lookman Inter oggi l’incontro decisivo! I nerazzurri hanno alzato l’offerta ma l’Atalanta pare ferma sulle sue posizioni | pretende quella valutazione! Tutti i dettagli

Lookman Inter: Marotta rilancia per l’attaccante dell’Atalanta, ma Percassi non ci sente: tutti i dettagli dell’incontro di oggi. Ore di grande intensitĂ sul fronte Ademola Lookman. L’ Inter sta facendo di tutto per concludere uno dei colpi piĂą significativi del suo calciomercato estivo. Oggi è stato il giorno cruciale per l’affare con l’Atalanta: a margine dell’ Assemblea di Lega, si è svolto il tanto atteso incontro tra i dirigenti delle due societĂ . Un dettaglio che non è passato inosservato è che Beppe Marotta e Luca Percassi, amministratore delegato dell’ Atalanta, sono entrati negli uffici della Lega praticamente a stretto contatto, sottolinenando l’urgenza e l’importanza dell’incontro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lookman Inter, oggi l’incontro decisivo! I nerazzurri hanno alzato l’offerta, ma l’Atalanta pare ferma sulle sue posizioni: pretende quella valutazione! Tutti i dettagli

