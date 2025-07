Lookman Inter nuovi aggiornamenti sulla trattativa! L’Atalanta riflette il giocatore ha già detto sì

Lookman Inter, Di Marzio aggiorna: nuovo rilancio presentato a Percassi, accordo con il nigeriano ma manca l’intesa tra i club. La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman entra in una fase decisiva. Come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo Instagram e sul sito ufficiale, nella giornata di oggi si è tenuto un incontro tra il presidente nerazzurro Beppe Marotta e l’amministratore delegato dei bergamaschi Luca Percassi. Durante il faccia a faccia, l’Inter ha annunciato l’intenzione di presentare una nuova offerta scritta: 40 milioni di euro più 5 di bonus, per un totale complessivo che si avvicina alla richiesta del club orobico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, nuovi aggiornamenti sulla trattativa! L’Atalanta riflette, il giocatore ha già detto sì

In questa notizia si parla di: inter - trattativa - atalanta - lookman

Inter-Luis Henrique, nuovo incontro con il Marsiglia: trattativa in fase avanzata – Sky - L’Inter accelera per Luis Henrique. Il club nerazzurro è pronto a intensificare i contatti con l’Olympique Marsiglia per provare a chiudere il colpo in entrata nel più breve tempo possibile.

Continua la trattativa tra #Inter e #Atalanta per Ademola #Lookman: l'ultima offerta presentata è di 40 milioni di euro più 5 di bonus non facili da raggiungere. La richiesta dell'Atalanta continua a essere di non meno di 50 milioni: serve avvicinarsi a quella cifra Vai su X

Il Presidente dell'#Inter, Giuseppe Marotta, ha confermato la trattativa per #Lookman con l'Atalanta: "Se ci saranno le condizioni andremo a concretizzare" Vai su Facebook

Inter-Lookman, fumata nera: all'Atalanta 45 milioni non bastano; Lookman-Inter, incontro Marotta-Percassi. LIVE; Lookman e la trattativa infinita (le posizioni di Inter e Atalanta).

Lookman e la trattativa infinita (le posizioni di Inter e Atalanta) - Ecco quanto vale e perché il tormentone intorno all'attaccante nigeriano è destinato a tenere ancora banco (nonostante le p ... Segnala panorama.it

Lookman all’Inter, nuova offerta all’Atalanta: cosa manca per chiudere dopo l’ultimo incontro - L'Inter accelera per arrivare presto all'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta con l'ultima offerta da 40 milioni più 5 di bonus ... fanpage.it scrive