Lookman Inter Marotta offrirà la sua cifra limite | cosa filtra sulla chiusura

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. È arrivato il giorno della verità per il possibile approdo di Ademola Lookman all’ Inter. In occasione dell’ Assemblea di Lega, prevista per oggi, la dirigenza nerazzurra potrà incontrare direttamente quella dell’ Atalanta, con l’obiettivo di sbloccare una trattativa che si protrae ormai da settimane. Il nodo resta sempre lo stesso: la distanza tra domanda e offerta. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter è pronta a salire fino a 45 milioni di euro complessivi, includendo parte fissa e bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com

